Seit vielen Jahren ist der Stand des Senegalhilfe-Vereins eines der karitativen Angebote, die zum Kulturmarkt in der Fruchthalle einfach dazu gehören.

Mit vielfarbigen Schürzen, Kleidchen, Topflappen, Tischdecken, Einkaufstaschen und mehr verbreitet der Stand auch in diesem Jahr dort noch bis einschließlich Sonntag vorweihnachtliches Flair. Mit Rita Kühle ist für das Angebot ein bekanntes Gesicht zuständig.

Begeistert von den Menschen

Beeinflusst durch ihre Tochter, die sieben Monate lang mit den Projekten des 1985 gestarteten Vereins im Senegal verbracht hatte, war sie nach einer Reise dorthin 2013 selbst Mitglied im Verein geworden. Sie sei begeistert von den Menschen, von ihrer Freundlichkeit, schildert sie lächelnd. Seit 2011 habe sie selbst ein eigenes Patenkind im Senegal, ein Findelkind, das ihr die Tochter (natürlich nicht in Person) „mitgebracht“ habe.

Engerer Kontakt hat sich für Rita Kühle mit der Zeit zu den Schneidern entwickelt, die in den Behindertenzentren des Landes ausgebildet werden und die Artikel herstellen, die sie dann auf dem Kulturmarkt und auf weiteren Märkten im Landkreis anbietet. Was auf den heimischen Märkten nachgefragt ist oder eher nicht mehr, leitet Kühle den Schneidern in Afrika weiter, die dann in der Regel darauf reagieren.

Neue Freundschaftspuppen

Für den diesjährigen Kaiserslauterer Kulturmarkt hat sie zum Beispiel erstmals Taschen dabei, in die größere runde Container mit Kuchen passen. Ausgesprochen originell sind die neuen Freundschaftspuppen mit den zwei Gesichtern – eines hell, das andere dunkel – und jedes unter einem weiten Röckchen versteckt. Was auf den Märkten nicht nachgefragt ist, schickt Rita Kühle nicht etwa zurück nach Afrika. Sie behält die Teile bei sich und hat, wie sie erzählt, inzwischen einen ganzen Raum voll davon.

Nicht nur als Kontaktperson des Senegalhilfevereins zwischen der Pfalz und dem afrikanischen Staat hat sich Rita Kühle eingearbeitet. Für den Aufbau und die Einrichtung ihres Standes in der Fruchthalle ist sie – unterstützt von hilfreichen Freunden und Verwandten – wieder alleine zuständig.

Dankbar für die zuverlässige Hilfe war am Mittwochnachmittag die im Oktober neu gewählte Vorsitzende Cordula Eckenfels an ihrer Seite. Der Besuch auf dem Kulturmarkt in der Fruchthalle war für die Vorsitzende eine Premiere. Senegal habe sie bisher achtmal besucht, berichtete sie. Der Verein engagiert sich finanziell im Senegal vor allem für die Verbesserung der Infrastruktur.