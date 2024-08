Wer denkt, in Lautern ist nichts los, war noch nicht bei den Lautrer Sommerabenden der Stadt. Doch wie empfinden die Besucher die Veranstaltungsreihe? DIE RHEINPFALZ hat sich am Donnerstag unter die Gäste gemischt als auf dem Schillerplatz der DJ-Bus Station machte.

Es ist ein angenehmer Sommertag, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Am frühen Abend schlendern Menschen gemütlich durch die Stadt. Doch es liegt etwas in der Luft: Ein tiefer Bass ist in Teilen der Innenstadt zu hören. Am Donnerstag fand der vorletzte Lautrer Sommerabend statt. Die Reihe wird vom Citymanagement organisiert. Diesmal kam der DJ-Bus zum Schillerplatz. Einmal der Musik gefolgt, ist der sonst recht leere Platz nur noch mit Mühe zu erkennen. Überall stehen Leute mit ihren Gläsern, sitzen in den aufgebauten Liegestühlen oder tanzen zum Beat. Zur Straße hin steht ein weiß-blauer VW-Bus mit offenem Dach. An beiden Seiten ist ein weißer Sonnenschirm aufgespannt, ein paar Lampen am Rand strahlen bunt. In der Mitte des Busses: Dieter Knecht alias DJ Didi mit Sonnenbrille, der sich entspannt zur Musik bewegt.

Mitten in der Menge Carmen Müller. Sie komme regelmäßig zu den Lautrer Sommerabenden. „Für Kaiserslautern sind die Sommerkonzerte eine super Bereicherung“, meint sie. „Wir bleiben auf jeden Fall bis zum Ende. Aber die Musik geht immer so kurz, das ist schade“, meint sie und wünscht sich mehr Bands und bekanntere Künstler. Ob ihr die Musik gefalle? „Ja, auf jeden Fall.“

„Richtig geil“

Ist da was los. Aus der Menge hört man Jubelrufe, die Stimmung ist ausgelassen. Der DJ-Bus ist plötzlich von künstlichem Nebel umhüllt.

Direkt beim DJ tanzt eine Gruppe. Christine Baumgarten und Jutta Göbler genießen den Auftritt. „Was sich in Kaiserslautern eventmäßig getan hat, ist gewaltig, also wirklich großes Lob an die Stadt“, meinen sie. Die beiden kommen gar nicht mehr raus aus der Begeisterung: „Es ist richtig geil. Dafür, dass das hier Innenstadt ist, war es sonst nach Ladenschluss immer tot. Der Platz hat seit der Umgestaltung schon gewonnen“, fügen sie hinzu. Alle 14 Tagen kommen sie zu den Lautrer Sommerabenden in die Stadt. „Wir kommen kulturell auf unsere Kosten. Der DJ ist der Knaller“, erzählt Baumgarten.

Hier geht keiner heim

Auch sehr junge Menschen zieht es am Donnerstag zum Schillerplatz. So sagt Technofan Rodrigez Kama: „Das ist echt brutal hier. Ich war letztes Jahr schon auf dem Stiftsplatz beim DJ-Bus und über meine Kundschaft als Friseur wusste ich, dass er heute wieder da ist.“ Zusammen mit seinen Freunden will er bis zum Ende bleiben und die „schönen Vibes“ genießen.

Karol und Marvin Grooß schließen sich an. „Top“, meinen sie kurz und knapp. So seien sie das erste Mal auf einem der Sommerkonzerte. „Es ist schon ganz cool, wenn sowas stattfindet. Das hat die Stadt definitiv belebt“, sagen die beiden jungen Männer. Bis 21 Uhr legt der DJ auf. Wie lange die Interviewten bleiben werden? „Bis zum Ende“ sagen alle. „Oder vielleicht sogar noch länger“, sagt Baumgarten mit einem Augenzwinkern.