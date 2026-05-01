Kaiserslautern feiert sich 2026 zu Recht – aber das Jubiläum darf nicht nur „Kulisse“ sein. An der Neuen Stadtmitte entscheidet sich, ob daraus ein echter Aufenthaltsort wird.

Kaiserslautern putzt sich raus, macht sich bereit für den großen Auftritt. Das jedenfalls ist der Eindruck, wenn man dieser Tage durch das Städtchen bummelt. Da wird gewerkelt, Blümchen gesetzt, die Pflastersteine abgespritzt oder noch das ein oder andere Papierchen mehr als sonst vom Boden aufgelesen. So sauber war es lange nicht. Und zum ersten Mal – nach vielen Jahren Bauzeit in der Neuen Stadtmitte – wird nun im Gesamtbild sichtbar, wie die Innenstadt künftig aussieht, wird vorstellbar, dass das mit ein bisschen Zutun der Entscheider wirklich ein Ort der Belebung werden kann. Und nicht nur bloß eine Durchgangszone, weil man mal eben schnell zum Bus hetzt.

Am Wochenende findet in Kaiserslautern die Eröffnung des Kultursommers statt. Sie ist so etwas wie der inoffizielle Startschuss ins Jubiläumsjahr, das Programm zieht in den nächsten Wochen nochmal richtig an. Auch die Neue Stadtmitte wird da immer wieder bespielt. Begegnung, Musik, Kunst soll dort direkt für jedermann erfahrbar werden.

Für den Sommer ist auf dem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz die „Casimir Lounge“ mit Liegestühlen und Musik, samt Beachvolleyball-Feld und Boule-Bahn geplant – mitten in der City. Was nach Fantasie klingt, ist bereits beschlossene Sache, ging aus dem Ideenwettbewerb „Ich mach was in KL“ hervor. Eine super Sache, wenn die Stadt noch einen Caterer für die Strandbar findet. Das kann richtig schön werden unter den schattigen Bäumen, in historischem Ambiente und mit Blick auf die Pfalztheater-Wiese.

Vorab: Viel gescholten ist die Neue Stadtmitte zwischen Schillerplatz, Mall und Pfalztheater seit dort gebuddelt wurde – Pflasterwüste, viel zu heiß, kein Schatten, kaum Grün, keine Sitzgelegenheiten, Wasser fehlt. Und das ist ja auch nicht alles falsch: Im Sommer ist es brütend heiß in der City, ein bisschen mehr Grün täte (nicht nur) dem Schillerplatz oder dem Bereich an der Tourist Info gut, wäre auch was fürs Auge.

Aber ich mache Ihnen jetzt ein Geständnis: Mir gefällt das Gesamtareal gar nicht mal so schlecht. Es ist viel heller als früher, die Freisitze auf dem Schillerplatz beleben die Szenerie, der Röhrenbrunnen verspritzt sein Wasser und es lässt sich dort richtig schön flanieren – vom Schillerplatz mit freiem Blick auf die Fruchthalle, an der Tourist Info vorbei öffnet sich der Blick aufs Casimirschloss, die Stadtplatane und den Fackelbrunnen. Die geschichtsträchtigen Gebäude kommen richtig gut zur Geltung. Die gingen vorher unter. Dunkel, überwuchert und irgendwie schmuddelig habe ich das Eck aus Schulzeiten in Erinnerung. Eben eine Durchgangsstation, ein Busbahnhof, ohne Flair.

Zusammen mit den vielen Events, die in den nächsten Tagen und Wochen folgen, kann da wirklich was draus werden. Das Areal hat das Potenzial, die Stadt zu beleben, ein Ort für alle zu werden. Doch ob das dauerhaft gelingt, wird sich noch zeigen müssen – nämlich dann, wenn alle Bühnen abgebaut sind, der Jubel über Freiluftpartys, Musik und Jubiläumsaktionen längst verklungen ist. Denn der wiederkehrende Vorwurf „Pflasterwüste“ ist ja nicht bloß grundlose Nörgelei, sondern auch Debatte über Klima-Anpassung, Aufenthaltsqualität und darüber, wem öffentlicher Raum dient. Eine Stadtmitte, die nur bei Events funktioniert, ist keine Mitte – sondern bloß Kulisse.

Damit sie langfristig Aufenthaltsort und nicht bloß Durchgangsstation wird, darf also gerne nachgebessert werden, ohne Angst oder falschem Stolz davor, dass das als Eingeständnis von Scheitern gewertet wird. Städte und Stadtplanung entwickeln sich nun einmal weiter. Also keine falsche Scheu vor ein paar schnellen, sichtbaren Sommermaßnahmen, die zusätzlich Atmosphäre schaffen: mobile große Kübel, Sonnensegel oder einfach ein paar Sitzgelegenheiten, ohne Zwang zu konsumieren.

Wenn 750 Jahre eins zeigen, dann: Städte sind nie fertig. Aber sie sollten lernfähig sein.