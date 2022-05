Der heftige Schneefall vom 8. auf den 9. April hat nach wie vor Auswirkungen auf die Arbeit der Stadtbildpflege, wie Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler informiert. 25 größere Bäume seien bei dem Wetterereignis zerstört worden. Durch die Baumkontrolle habe es bisher 72 Aufträge zum Einsatz gegeben, es kämen weitere hinzu. In fast allen Grünanlagen seien Schäden an Bäumen und Sträuchern entstanden. An der Waschmühle sei eine dicke Eiche durch die Schneelast umgerissen worden, ansonsten seien besonders Kiefern stark betroffen gewesen. Mit Blick auf die kleineren Bäume seien vor allem Birken und Weiden beschädigt, da diese bereits im Austrieb waren, als der Schneeeinbruch kam.

Entlang der Straßen seien nach wie vor viele Schäden vorhanden, bisher haben nur Verkehrsgefährdungen entfernt werden können, schildert Buchloh-Adler im Werkausschuss. „Es werden noch Wochen benötigt, um die Schäden zu beseitigen“, betont sie. Die Schadenbeseitigung wirkt sich derzeit auf die Grünflächenpflege im Stadtgebiet aus, dort hinke man derzeit mit der Pflege hinterher. Die Stadtbildpflege bemühe sich, dass die Waschmühle und das Warmfreibad ohne Flächeneinschränkungen geöffnet werden können. Weiter stünden Schulen, Kindergärten und Spielplätze sowie die Grünflächen entlang der Straßen, dem sogenannten Straßenbegleitgrün, bei den Arbeiten im Vordergrund.