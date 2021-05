Sie hat sich ihren großen Lebenstraum erfüllt: Ihren Idealismus lebt die Sängerin, Pianistin und Pädagogin Scarlett Enkler in der eigenen Musikschule aus. Doch der Weg dorthin war keineswegs einfach.

Eine eigene private Musikschule, die nicht nur kostendeckend arbeitet, sondern sogar noch neben der Initiatorin weitere vier Lehrkräfte anstellt und finanziert – geht das überhaupt? Überhaupt, wenn man bedenkt, dass im Kommunalbericht 2017 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz bei 31 öffentlichen, von Kommunen betriebenen Musikschulen 33 Millionen Euro Fördermittel aufgeführt sind, was den Finanzbedarf zumindest kommunaler Musikschulen verdeutlicht. Die am Stadtpark gelegene Musikschule von Scarlett Enkler macht es seit ihrer Gründung 2013 erfolgreich vor und stellt gängige marktwirtschaftliche Grundsätze und Strukturen der kommunalen Musikschulen scheinbar auf den Kopf.

Dass die rührige Gesangs- und Klavierpädagogin mit weiterer Zusatzausbildung in den Fachbereichen musikalische Früherziehung und Blockflöte nicht streng kalkuliert, sondern nach idealistischen und vor allem humanistischen Überzeugungen Unterricht anbietet, liegt vor allem an ihrer eigenen leidvollen Erfahrung: Die mehrfach begabte einstige Schülerin des Pfälzischen Konservatoriums in der Gaustraße stellte irgendwann geplagt fest, dass der Unterricht am Konservatorium in Klavier und Musiktheorie im Zusammenhang mit weiterem Unterricht im Fach Gesang mit einigen Hundert Euro monatlich kaum für ihre Familie zu finanzieren ist. „Ist intensive gezielte Förderung bis hin zur Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule und dann oft sogar noch berufsbegleitend nur Gutbetuchten vorbehalten?“ So fragte sie sich und gab diese Frage mutig auch an politisch Verantwortliche weiter.

Brüske Abfuhr vom Amt

Zunächst bekam sie bei der BAföG-Stelle eine Abfuhr. „Wenn Sie kein Geld haben, müssen Sie es einfach sein lassen“, hörte sie da und wurde bei einem Gesuch auf entsprechende Förderung brüsk abgewiesen. Doch die zierliche Person mit der Kämpfernatur ließ nicht locker, schrieb sogar die damalige Bildungsministerin Doris Ahnen an. Diese ließ den Vorwurf mangelnder Chancengleichheit nicht gelten und zeigte ihr den Weg über die Darmstädter Musikakademie als Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung auf.

Nach bestandenem Vorsingen dort wurde ihr eine Förderung ohne Unterrichtsgebühren ermöglicht, lediglich Fahrtkosten fielen an, und die enthusiastisch Gestimmte nahm tägliche Fahrtzeiten von rund sechs Stunden auf sich. Diese Landesfördermittel wurden schließlich wieder eingestellt. Doch glücklicherweise übernahm dann der Lions-Club Kaiserslautern großzügig alle Kosten, sogar die Fahrtkosten.

Idealismus als Lebenselixier

Nach bestandener Aufnahmeprüfung und absolviertem Studium fühlte sich Scarlett Enkler verpflichtet, die Privilegien ihrer ausgeübten Musikkultur und mithin ihr Lebenselixier daraus weiterzugeben. Bei den kurzzeitigen Arbeitsverhältnissen als Musiktherapeutin und bei einer kommunalen Musikschule fand sie diesen Geist allerdings nicht in der erhofften idealistischen Form. Selbstlos, vieles ehrenamtlich und somit unentgeltlich, dazu Benefizveranstaltungen für die Aktion „Fest der Klänge“ im Jahr 2019 – Scarlett Enkler schien ihr Einkommen weniger zu interessieren als ihre Mission: „Für jedes Kind ein Instrument“.

Allerdings, die 2013 ins Leben gerufene eigene Musikschule wuchs rasant – vielleicht deswegen? – auf etwa 100 Schüler an: Dort arbeitet sie von der Früherziehung bis zur Studienvorbereitung offenbar auch erfolgreich, da inzwischen schon einige Schüler eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule bestanden haben. So kann sie sich letztendlich diesen Luxus einer nicht nach wirtschaftlichen und bürokratischen Richtlinien arbeitenden Musikschule doch leisten.

Digitale Möglichkeiten schon lange umgesetzt

Derzeit bietet sie Online-Unterricht an, notfalls auch über eine Telefonschaltung. Schon 2008 studierte sie mit Ensemblemitgliedern den Kanon von Pachelbel ausschließlich über Telefonschaltung aller Teilnehmer ein und machte sich lange vor Corona mit der digitalen Übertragung von Bild und Text sowie Informationen und Kontaktgestaltung bestens vertraut.

Mit einem Video-Weihnachtskonzert von 90 Minuten auf Youtube 2020 und dem Verkauf von Kapuzen-Shirts mit ihrem Musikschul-Logo zeigt sie ständig neue Ideen der Vermarktung und Akquirierung und plant als nächstes die Gründung eines Fördervereins. Inzwischen hat sie auch erfolgreich eine Sponsorensuche begonnen, die bestätigt, dass Grundzüge der Kulturarbeit auch bei ihr greifen: Ohne Zuschüsse und eigene Konzerträume kommt sie aus, wenn sie nur unterrichten, proben und konzertieren kann. Bei Kirchenvertretern findet sie eine weitere idealistische Zustimmung: Sie stellen Räume zur mietfreien Nutzung.

„Nur wer begeistert ist, kann andere begeistern“

Von Kindergärten bis zu Altenheimen stellt Scarlett Enkler ihre Musikkultur vor, öffnet mit Charme und Charisma verschlossene Türen und sieht keine Sackgassen oder Abstellgleise, sondern überall Nischen und Perspektiven. Auszeichnungen wie der 2. Preis von RTL „Commit Award“ in der Aktion „Soziales Engagement für eine bessere Gemeinschaft“ im Jahr 2015 und dann ein Jahr später eine Auszeichnung fürs Ehrenamt in der Aktion „Helfer Herzen“ erhöhen ebenso wie das 2019 genannte Benefizkonzert ihre wachsende Popularität. Die junge Musikerin und Musikpädagogin lebt und arbeitet richtungsweisend nach dem Leitspruch von Oskar Lafontaine: „Nur wer begeistert ist, kann auch andere begeistern!“