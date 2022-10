Zwei Siege und ein Remis. So die Bilanz der drei Verbandsligisten aus der Region in der Frauen-Verbandsliga am vergangenen Wochenende. Während die beiden führenden Mannschaften aus Siegelbach (6:0 gegen den SV Bretzenheim) und vom 1. FFC Kaiserslautern (2:0 gegen die U23 des 1. FFC Niederkirchen) gewannen, kam der SV Kottweiler-Schwanden in Heltersberg zu einem torlosen Unentschieden.

Für Spitzenreiter Siegelbach begann das Spiel ideal. Gerade 90 Sekunden waren gespielt, als Maja Metzger einen Diagonalball auf Sabrina Braunschweig schlug, diese alleine auf dem Weg zum Tor war und zum frühen 1:0 abschloss. Die Gastgeberinnen spielten dominant, konnten die vorhandenen Chancen aber vorerst nicht nutzen, so dass es mit dem knappen 1:0 in die Kabinen ging. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. In Spielminute 55 dann endlich das 2:0: Nach Ecke von Braunschweig traf Alisa Schlipps per Direktabnahme aus neun Metern. Die Gäste hatten nach einer Stunde ihre beste Chance, als ein Schuss von Anna Häussling das Tor knapp verfehlte. Ansonsten ging es weiter nur in eine Richtung und es sollten auch noch vier Treffer fallen. Auf Vorarbeit von Laura Jung war zunächst wieder Braunschweig erfolgreich (63.), danach dauerte es bis in die Schlussphase, bis Jung (81.) auf 4:0 stellte und Lena Zimmermann per Volleyschuss zum 5:0 erfolgreich war. Schließlich besorgte die eingewechselte Anika Klink nach Braunschweig-Ecke per Kopf den Endstand (89.).

SCS-Trainer Jesse Schaaf sah nur in der Chancenverwertung einen kleinen Ansatz zur Kritik, konstatierte ansonsten aber, „dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung geht, weil wir das Spiel über die gesamte Spielzeit dominiert haben.“

Auf Augenhöhe mit Niederkirchen II

Beim 1. FFC Kaiserslautern war am Sonntagnachmittag die Zweitvertretung des Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen zu Gast. Alles in allem begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Keines der Teams kam an sein Leistungsmaximum. Die Lauterer standen jedoch in einer guten defensiven Grundausrichtung mit der Folge, dass der Gegner im Spielverlauf zu keiner Torchance kam. Und offensiv zeigten sich die Einheimischen nach Eckbällen gefährlich. So schon in der vierten Minute, als Laura König davon profitierte, dass die Gäste den Ball nicht klären konnten und sie so zum 1:0 einschießen konnte. In der Schlussminute war es Lea Maro, die eine Ecke sogar direkt zum 2:0-Endstand verwandelte. „Am Ende gingen wir aufgrund der größeren Spielanteile als verdienter Sieger vom Platz“, konstatierte FFC-Coach Dennis Tiano.

„Verdientes Unentschieden“

Immerhin einen Punkt gab es für den SV Kottweiler-Schwanden beim TuS Heltersberg. Obwohl genügend Torchancen vorhanden waren, endete die Partie torlos. Sie begann mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Teambetreuer der Heltersberger Mannschaft. Im ersten Durchgang waren die Gäste überlegen, konnten aber keine ihrer vielen Chancen nutzen. Heltersberg kam seinerseits zu keinen Gelegenheiten. Anders in Halbzeit zwei: Da konnte Kottweiler seine Überlegenheit nicht mehr auf den Platz bringen, wohingegen die Heimelf nun Zugriff zum Spiel bekam und auch einige Chancen für sich verbuchen konnte. Gegen Ende kam dann auch der SVK wieder zu Gelegenheiten, ein Torerfolg war aber keiner der beiden Mannschaften vergönnt. „Wir waren vor dem Tor nicht effektiv genug. Da auch Heltersberg seine Möglichkeiten nicht nutzen konnte, endete das Spiel schlussendlich verdientermaßen unentschieden“, so Kottweilers Trainer Jens Vereecke.

In der Tabelle bleiben der SC Siegelbach und der 1. FFC Kaiserslautern auf den Rängen eins und zwei, der SV Kottweiler-Schwanden verlor einen Rang und ist nun Vierter.