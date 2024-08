Nichts war es mit dem Einzug in die zweite Runde. Die Frauen des SC Siegelbach unterlagen am Sonntag in der ersten Runde um den DFB-Pokal dem 1. FFV Erfurt mit 2:5 (0:1). Rund 350 Zuschauer kamen, das Ergebnis ging letztlich auch in Ordnung.

Es dauerte fast eine Stunde, genauer gesagt lief die 59. Minute, ehe die Gastgeberinnen durch einen Distanzschuss von Lena Zimmermann, der einen Meter über das Gästegehäuse strich, den ersten Torschuss zu verzeichnen hatten. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 0:2 für die Mannschaft aus der Regionalliga Nordost.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit brauchte man nicht alle Finger einer Hand, um die Highlights aufzuzählen. Auf Erfurter Seite wurde ein früher Schussversuch von Kira Hasenbein (3.) gerade noch geblockt, nach Sololauf über die rechte Außenbahn und Eindringen in den Strafraum verhinderte Torfrau Jasmin Heger den Einschlag gegen Luisa Preißel (23.). Siegelbach trat dazwischen lediglich nach einer Ecke in Erscheinung, als der Ball Erfurt-Torsteherin Griseldis Meißner durch die Hände glitt, Louisa Moser und Friederike Frank am zweiten Pfosten aber zu überrascht waren, um die Kugel über die Linie zu drücken.

Und dann war da noch der Treffer zum 0:1 samt völlig unnötiger Entstehung. Gefahr bestand eigentlich keine, dennoch kam es zu einer Ecke für Erfurt, die dann vor das Tor getreten wurde. Dort konnte Heger den Ball nicht richtig wegfausten, Anna Mittelsdorf bedankte sich und hielt den Kopf hin (32.).

Effektive Erfurterinnen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah man den Siegelbacherinnen an, dass sie besser in die Begegnung finden wollten. Sie schafften es zunächst aber nicht, große Torgefahr heraufzubeschwören. Wesentlich effektiver agierten die Erfurterinnen. Nach einem Konter über die rechte Seite mit anschließender Hereingabe kam der Ball durch ans lange Eck, wo wiederum Mittelsdorf stand und ohne Mühe zum 0:2 einschoss. Einen feinen Steckpass von Jette Gast veredelte deren Zwillingsschwester Neele gar zum 0:3 (67.) und spätestens, als dann Neele Gast selbst sich im Strafraum um die eigene Achse drehte und flach ins rechte, untere Eck traf, war das Spiel quasi entschieden. Oder doch nicht? Denn so harmlos sie zuvor in der Offensive waren, raffte sich der SCS plötzlich noch einmal auf. Einen hohen Ball in den Strafraum nahm Zimmermann mit dem Rücken zum Tor gekonnt an, drehte sich und schoss die Pille humorlos zum 1:4 ein. Ein absolut sehenswerter Treffer. Und als Frank kurz danach per Kopf sogar das 2:4 markierte, keimte noch einmal so etwas wie Hoffnung im Siegelbacher Lager auf. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel war Neele Gast auf und davon. Sie behielt auch vor Keeperin Heger die Nerven und markierte den Treffer zum 2:5-Endstand (86.).

„Das Spiel wurde durch die individuellen Fehler entschieden. Davon haben wir zu viele gemacht. Für die Zukunft gilt es, diese abzustellen und unsere Entscheidungsfindung zu optimieren. Ansonsten mache ich der Mannschaft heute keinen Vorwurf. Zur zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel, bekommen aber mit dem 0:2 direkt einen Nackenschlag. Und nach dem dritten und vierten Gegentor war dann alles klar“, kommentierte SCS-Trainer Kevin Schley nach der Begegnung.

Für den SC Siegelbach startet die Saison in der Regionalliga Südwest am 1. September mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken.