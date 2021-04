Enttäuschend verlief für die Fußballerinnen des SC Siegelbach der dritte Spieltag in der Regionalliga Südwest. Trotz großen Engagements musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Jesse Schaaf zu Hause dem starken Liganeuling SG Fidei 2015 mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

„Ein für uns sehr frustrierendes und enttäuschendes Ergebnis, das muss man so ganz klar sagen“, erklärte Schaaf nach der Partie und fügte noch hinzu: „Eine für uns absolut unnötige und vermeidbare Niederlage, denn weder wir noch unsere Gäste haben es geschafft, für brauchbare Offensivaktionen zu sorgen.“ Am Ende aber verließ sein noch junges Team den heimischen Rasen erneut ohne Punkte.

Völlig aus dem Nichts

Dabei sah es über die nahezu komplette Spielzeit nach einem typischen 0:0 aus. Zwar gingen beide Teams mit viel Einsatz zur Sache, jedoch war nach dem eigenen Spielaufbau zumeist Schluss. Zu selten gelang es den Kontrahenten, ihre Offensivaktionen zu Ende zu spielen. Zu wirklichen Torchancen kam es zu keinem Zeitpunkt der Partie. Umso überraschender, als – völlig aus dem Nichts – der Ball plötzlich über die Siegelbacher Torlinie kullerte. Nach einem unglücklichen Versuch, den Ball zu klären, traf dieser die anlaufende SG-Stürmerin, welche ohne jegliche Eigeninitiative in der zwölften Minute die 1:0-Führung für das Fidei-Team erzielte und damit zur Matchwinnerin avancierte.

Die Einstellung stimmt

„Im Grunde genommen bin ich eigentlich gar nicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. An der Einstellung der Mannschaft gibt es nichts auszusetzen, auch das Aufbauspiel und die Sicherheit in unserer Mitte stimmen mich enorm positiv. Um Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen, fehlt dann jedoch noch eine erfolgreiche Offensivaktion, und damit können wir aktuell einfach nicht dienen. Unsere Offensivaktionen sind momentan einfach zu harmlos“, bemerkte Schaaf kritisch zum Spiel seiner Mannschaft.

Nächstes Spiel in Worms

Bereits am kommenden Samstag (18 Uhr) sind die Blau-Weißen aus Siegelbach wieder in der Regionalliga gefordert, in der Auswärtspartie beim Tabellenfünften VfR Wormatia 08 Worms. Dann bietet sich Schaaf und seinem Team die nächste Chance, Tore zu schießen und eventuell den ersten Sieg in der neuen Runde zu landen.