Das Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern (SBO) ist als Kulturträger der Region immer wieder auf der Suche nach neuen Ufern. So wird das Werk „Ahab“ des amerikanischen Komponisten Stephen Melillo im Zusammenklang mit dem bekannten Schauspieler Rainer Furch am 17. und 18. Juni eine weitere musikalische Reisestation des SBO sein.

Kapitän Ahab, der in beeindruckender Weise durch Rainer Furch dargestellt wird, jagt sein Leben lang den Wal Moby Dick – allseits bekannt eine tragische Geschichte. Der amerikanische Komponist Stephen Melillo schuf ein Werk für Schauspieler und Orchester, in dem er die Geschichte dieses berühmten Walfängers musikalisch und szenisch nacherzählt. Die Musik dient hier als Kulisse und bietet dem versierten Schauspieler Rainer Furch die Bühne für seine Kunst.

Neben diesem zentralen Werk entführt das Orchester seine Zuhörer selbstverständlich auch in andere Gegenden der Musik und lässt so eine ganze Welt von Klängen entstehen.

Teil der Langen Nacht der Kultur

Zu hören ist „Ahab“ am Samstag, 17. Juni, um 19, 20 und 21 Uhr in Kaiserslautern im Rahmen der langen Nacht der Kultur im Deutschordensaal der Sparkasse Kaiserslautern, Eingang Am Altenhof 12. Der Eintritt ist frei.

Das gesamte zweistündige Konzert des SBO „Ahab und weitere Werke“ wird am Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Schopp, Hauptstraße 11b, dargeboten. Karten für das Konzert in Schopp zu zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, sind unter kartenbestellung@sbo-kl.de und an der Abendkasse erhältlich. Alle Infos zum Orchester sind im Internet unter www.sbo-kl.de zu finden.