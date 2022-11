Der Saxophonist Tony Lakatos ist am Freitag, 4. November, 20 Uhr, bei der Jazzbühne in der Fruchthalle zu Gast. Der Ungar, der schon im Jahr 2009 bei der Jazzbühne begeisterte und 1958 in Budapest geboren ist, lebt seit 1980 in Deutschland, vor allem in Frankfurt am Main. Hier war er von 1993 bis 2021 Mitglied der hr-Bigband.

Neben dieser Tätigkeit in der Bigband trat er weiterhin mit eigenen Gruppen auf, zu denen beispielsweise Randy Brecker, Joanne Brackeen oder Dick de Graaf als Co-Leader sowie George Mraz und Al Foster gehörten. Weiterhin spielt er in der Band Web Web mit Roberto Di Gioa, Christian von Kaphengst und Peter Gall.

Der Tenor- und Sopransaxophonist verfügt über einen leuchtenden Ton mit kompakten Höhen und gilt als vorzüglicher Balladen-Interpret. „Er kann alles spielen und improvisieren, und das so phantastisch, dass die Wände wackeln und die Zuhörer ausflippen“, schrieb die FAZ. 2020 wurde er mit dem Hessischen Jazzpreis ausgezeichnet. „Sagt nur nicht Künstler zu mir“, lautet der Titel einer kürzlich erschienen Biografie über den Großmeister, der an der Einspielung von sagenhaften mehr als 300 Alben beteiligt gewesen ist und ursprünglich Geige studierte – wie alle aus der Roma-Geiger-Dynastie der berühmten Lakatos-Familie. Sein prägendes Erlebnis: Bei einem Konzert von Duke Ellington soll der Siebzehnjährige den Altsaxophonisten Johnny Hodges gehört haben, woraufhin er das Geigen-Studium schmiss und zum Saxophon wechselte. Karten für die Jazzbühne gibt’s noch im bekannten Vorverkauf und an der Abendkasse.