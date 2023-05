Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin so gespannt, wie ich es noch nie vor einem Konzert war“, erklärte Helmut Engelhardt zu Beginn seines besonderen Konzerts am Sonntagnachmittag in der Pauluskirche. Das will schon etwas heißen bei einem Berufsmusiker, der seit mehr als vier Jahrzehnten auf internationalen Bühnen bis hin nach Übersee agiert und schon mit Jazzgrößen wie Peter Herbolzheimer und Hugo Strasser gespielt hat. Was also hat den erfahrenen Kaiserslauterer Künstler nur so nervös gemacht?

Es war das Ergebnis des aktuellen Kulturprogramms „Im Fokus. 6 Punkte für die Kultur“, mit dem die Landesregierung unter anderem durch die Corona-Pandemie