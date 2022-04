Die Hilfsorganisation Save the Children fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Stadt über ihr Projekt „Makerspace“ mit einer einmaligen Spende von 12.000 Euro, wie Alexander Braun, Leiter des Medienkompetenzzentrums, mitteilt. Gefördert werden Kurse, die Wissen rund um die Digitalisierung vermitteln.

Teilnehmen werden drei Schulen in Kaiserslautern: die Grundschule Röhmschule sowie die Kurpfalz-Realschule plus und die Lina-Pfaff-Realschule plus. Zurzeit werden Ideen gesammelt, welche Projekte an diesen Standorten angeboten werden könnten. Dabei können die Schulen auf ein fertiges Digitalisierungspaket zurückgreifen, das Save the Children gemeinsam mit den Jungen Tüftlern aus Berlin entwickelt hat. Jede Schule könne ein Projekt wählen, das zum eigenen Bedarf passe.

Das Medienzentrum übernehme die Koordination, gemeinsam mit den Schulen und dem Referat für Jugend und Sport sollen auch die Jugendtreffs und Jugendzentren in der Stadt eingebunden werden, damit möglichst viele Kinder und Jugendlichen von den Projekten profitieren. Geplant seien acht Workshops. Los geht es am 24. Mai, die Schulungen laufen über zwei Jahre, schildert Braun. Vorstellbar seien Workshops zum Programmieren von Lego-Robotern oder Projekte mit Virtual-Reality-Brillen.