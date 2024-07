Kräfte der Schwerverkehrsüberwachung haben am Montag einen Sattelzug gestoppt und bei der Kontrolle am Sattelauflieger mehrere brüchige Quertraversen am Rahmen entdeckt. Da der Auflieger zu diesem Zeitpunkt nur leicht beladen war, genehmigten die Beamten dem Fahrer die Weiterfahrt zur nahe gelegenen Abladestelle – jedoch mit der Auflage, nur noch leer zur Halteradresse fahren zu dürfen, wie die Polizei betont. Doch der Fahrer hielt sich nicht an diese Vorgabe: Am Dienstagmorgen wurde der gleiche Sattelzug erneut kontrolliert – dieses Mal aber auf dem Weg in Richtung Osteuropa und mit einem Ladungsgewicht von 12,6 Tonnen sowie „natürlich nicht behobenen Mängeln“. Wie das Präsidium weiter mitteilt, wurde nun die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt und der Sattelauflieger zur Sicherheit mit einem „King-Pin-Lock“ versehen, sodass dieser nicht mehr aufgesattelt werden konnte. Fahrer und Halter müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde laut Polizei eine Sicherheitsleistung einbehalten.