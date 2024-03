Zu einem folgenschweren Ausweichmanöver kam es am Mittwoch auf der A6 zwischen den Anschlussstellen KL-Ost und Enkenbach. Um einem Überholenden Platz zu machen, zog ein 35-Jähriger Sattelzug-Fahrer zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Der Sattelzug fuhr in den Grünstreifen und kam im aufgeweichten Erdreich zum Stehen. Da der Sattelzug in seinem Tankauflieger 29.000 Liter einer Abfallflüssigkeit (kein Gefahrgut) geladen hatte, musste das Gewicht reduziert werden, bevor eine Bergung möglich war. Beim Umpumpen der Flüssigkeit sowie der Bergung war die Autobahn in Richtung Mannheim für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle KL-Ost abgeleitet. Es kam zeitweise zu erheblichen Rückstaus. An dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.