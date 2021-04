Der Weltraumreisende X tickt nicht anders als unsereins. Weil er eines Tages die Nase voll hat vom Alltagsirrsinn, setzt er sich in seinen Raumgleiter, lässt das ganze irdische Tohuwabohu hinter sich und taucht ab in die Weiten des Universums. Was ihm dort so passiert, will der Lauterer Autor Andreas Fillibeck in seinem nächsten Buch berichten. Gemeinsam mit dem Maler Michael Reutlinger steckt er derzeit mitten in der Arbeit am Gemeinschaftswerk.

Dass die beiden zusammengefunden haben, ist eine jener glücklichen Zufallsfügungen wie die Begegnung von Laurel & Hardy, das Rencontre der „Asterix“-Schöpfer Goscinny und Uderzo oder die Kombination der Bilder Ludwig Richters mit den Märchen der Brüder Grimm. Man muss gar nicht das Bombast-Attribut „kongenial“ auffahren, um die Geistes- und Seelenverwandtschaft der beiden Künstler zu verdeutlichen.

Vielmehr verbindet sie die Wirkungsmacht des Einfachen, des ganz und gar Unaufgeblasenen: die Kunst der Schlichtheit. Autor Fillibeck ist – nicht zuletzt durch seine RHEINPFALZ-Kolumnen – bekannt als formulierungsfreudiger Meister der kleinen Form. Vor allem seine Satiren bestehen aus gnadenlos, aber fein beobachteten und wie nebenbei niedergeschriebenen Beobachtungen, die auch bei klarer Kritik stets von seinem Respekt vor dem kreativen Impetus zeugen. Die Bilder von Michael Reutlinger sind meist farbenfroh, reich an liebenswerten Figuren und dicht gedrängten Accessoires. Sie sind naiv im besten Wortsinn.

Das Zauberreich in der Zigarrenkiste

Der 1950 in Dietz an der Lahn geborene Fotograf und Tontechniker, der schon als Kind nach Kaiserslautern kam, malt ausschließlich mit ungemischten Farben auf Leinwand: große und kleine Formate, reliefartige Porträts, Straßen- und Häuserszenen, immer wieder Musikanten, Tänzer, Akrobaten, dazu Miniatur-Dioramen hinter Glas, fluoreszierend oder LED-beleuchtet, im Rahmen oder gleich in einer alten Zigarrenkiste. Angesiedelt ist dieses Zauberreich irgendwo zwischen Pop-Art und naivem Realismus.

Reutlinger hat in Kaiserslautern Kleinkunst-Happenings initiiert, aus einem Hinter- den „Kunsthof“ gemacht, Kreativprojekte auf der Gartenschau angestoßen und eigene Ausstellungen bestückt. Seit ihrem Zusammentreffen anno 2016 wurden die Einführungstexte der Vernissagen manchmal von Andreas Fillibeck gesprochen, dem zehn Jahre jüngeren Journalisten, Satiriker, Kabarettisten, Buch- und RHEINPFALZ-Autor, Kunstfreund und Urlauterer.

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft

Das war, wie man so sagt, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zweier kreativer, aufgeschlossener, experimentierfreudiger Kreativer. Denn mit seiner Raumfahrer-Geschichte wagt Fillibeck, der Meister der geschliffen kleinen Form, erstmals eine romanhaft angelegte Erzählung. Der Arbeitstitel ist „Rosinante“. Diesen Namen gab einst der fantasiebegabte und realitätsflüchtige Ritter Don Quichotte seinem Ross, bei Fillibeck heißt so das Weltall-Gefährt des „Spaceman X“.

Den drängt es fort von Mutter Erde: „Endlich weg von diesem öden, und langweiligen Planeten, auf dem es mittlerweile für jeden Furz dreieinhalb Vorschriften“ gibt und der „mit einer rigiden Ein-Kind-Politik, einer zehnprozentigen Atmosphärenverdunkelung und Abschaffung aller Verbrennungstechniken gerade noch so bewohnbar“ ist. In ihrer mit Kernfusionsantrieb ausgestatteten „Rosinante“ saust die Hauptfigur durch die Unendlichkeit. Zunächst lernt der „Lonesome Rider im Weltall“, wie Fillibeck ihn nennt lernt, den friedlichen König Schnuckenack kennen, der ein rechter Philosoph ist. Hernach passiert er einen Giftplaneten, trifft auf Reptiloide und düst mit einer Gefährtin namens Susi durchs All wie einst Codo der Dritte aus der Sternenmitte.

Im Reich der Vorstellungskraft

Andreas Fillibeck bringt diese Episoden ohne Zeitdruck zu Papier. Ein Erscheinungstermin seines Buchs steht bis dato ebenso wenig fest wie ein Verlag. Aber seit er Michael Reutlinger von diesem (über Jahre gereiften) Projekt berichtet hat, gibt es Bilder von den Abenteuern des „Spaceman X“.

„Die Szenen sind mir gleich in den Sinn gekommen, als Andreas davon erzählt hat“, sagt der Maler, der den Pinsel stets dem Zeichenstift vorzieht. Er nimmt einen tiefen Zug aus der Zigarette, während Fillibeck gleichfalls einen Glimmstängel aus der Hemdtasche zieht und hinzufügt: „Ich mag solche schöpferischen Kooperationen.“ Dem Gast geht es nicht anders, wenn er dem einen zuhört und derweil die Ölbilder das anderen betrachtet. Zwei sehr diesseitige, auf dem Boden gebliebene Weltenschöpfer begeben sich gemeinsam ins Reich der Vorstellungskraft. Was Leser und Betrachter am Ende dieses Trips erwartet, weckt jetzt schon ihre Neugier und Ungeduld.