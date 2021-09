23 Jahre ist es mittlerweile her, fast ein Vierteljahrhundert, als dem 1. FC Kaiserslautern etwas gelang, was in der Bundesliga-Geschichte einmalig ist: vom Aufsteiger zum Meister. Olaf Marschall, Andreas Brehme, Ciriaco Sforza, Michael Ballack, Trainer Otto Rehhagel – die Mannschaft feierte dieses Meisterstück am Rathaus, und unten, inmitten der Masse feiernder Fans, stand Sascha Nauerz und blickte ehrfürchtig nach oben zu seinen Idolen. Spätestens da war es um ihn geschehen, erinnert sich der heute 35-Jährige. Was hätte er wohl dazu gesagt, wenn ihm damals jemand erzählt hätte, dass er irgendwann mal mit seiner eigenen Firma Sponsor beim Verein seines Herzens wird?

Für mindestens zwei Jahre Automobil-Partner der Roten Teufel

Über 20 Jahre später jedenfalls musste Sascha Nauerz nicht lange überlegen, als der FCK auf ihn zukam. „Die Frage, ob ich das mache, hat sich nie gestellt, nur das wie“, sagt der Chef der Nauerz-Gruppe, die zu Beginn dieser Saison die Torpedo Garage als Automobilpartner der Roten Teufel ablöste. Er sei gerührt gewesen, es habe ihm imponiert, als der Verein ihn fragte. Kontakt habe es schon in der Vergangenheit gegeben, nun hat es gepasst. Das Unternehmen mit Standorten in Kaiserslautern und Pirmasens vertreibt die Marken Peugeot und Citroën und bietet laut Nauerz alles rund ums Auto an, von Verkauf über Reparatur, Wartung, Aufbereitung bis zu Sachverständigengutachten. Mit rund 20 Fahrzeugen verschiedener Ausführungen sorgt die Gruppe, die auf dem Einsiedlerhof beheimatet ist, nun dafür, dass die Trainer, die Geschäftsstelle, das Nachwuchsleistungszentrum und die Geschäftsführung des FCK mobil sind. Auch der eine oder andere Spieler solle noch ausgerüstet werden, sagt Nauerz, der vom Kontakt mit dem Verein, auch mit Geschäftsführer Thomas Hengen, schwärmt. „Das ist ein sehr partnerschaftlicher Umgang, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, berichtet er. Für zwei Jahre ist das Unternehmen nun Betze-Partner – mindestens. „Ich denke, wir sind uns einig, dass das eine langfristige Partnerschaft werden soll“, sagt der Geschäftsmann.

Tabellensituation wie ein Déjà-vu

Dass er den Verein auch in einer schwierigen Phase in Liga drei unterstützt, stand für ihn außer Frage, „gerade jetzt“. Schon als „kleiner Bub“ sei er mit seinem Vater auf den Betzenberg gepilgert, besitzt seit Jahren eine Dauerkarte: erst in der Westkurve, inzwischen auf der Südtribüne. Diese Saison hat er noch kein Spiel verpasst, beim 3:0 gegen die Löwen war er zusammen mit seinem Vater und den beiden Brüdern im Stadion. Bisweilen bilden sie eine Leidensgemeinschaft, denn rund läuft es für die Roten Teufel auch in dieser Saison noch nicht. Sascha Nauerz ist dennoch positiv gestimmt. Vorm Ligaauftakt hat er sich ein öffentliches Training angeschaut, von der spielerischen Qualität des Teams war er schon damals überzeugt. Auch wenn die Tabellensituation wie ein Déjà-vu der Vorsaison daherkommt, ist er sich sicher: „Die Mannschaft kann es“, mahnt der 35-Jährige zur Ruhe. Bloß keine Trainerdebatte! Wer im Stadion erlebe, wie Marco Antwerpen am Spielfeldrand mitgehe, wie er coacht, wie er dirigiere, der erkenne, der Trainer sei der richtige für Kaiserslautern.

Unternehmensgruppe baut auf dem Einsiedlerhof neu

Es brauche Beharrlichkeit, bis der FCK wieder dort ist, wo er eigentlich hingehört: in der Ersten Bundesliga, so Nauerz. Mit Beharrlichkeit ist der gebürtige Lauterer auch Chef der eigenen Unternehmensgruppe geworden. 2002 habe er im Autohaus Schwinn auf dem Einsiedlerhof eine Ausbildung gemacht, sich nach und nach fortgebildet, zum Kfz-Meister und Sachverständigen. Erst wurde er Werkstatt-, dann Betriebsleiter der Standorte in Kaiserslautern, Kusel, Lebach und Pirmasens. 2015/16 stieg er dann in die Geschäftsführung ein und übernahm schließlich die Häuser in Kaiserslautern und Pirmasens. Auf dem Einsiedlerhof baut der Vater einer zehnjährigen Tochter gerade für fünf Millionen Euro ein neues Autohaus am Rangierbahnhof. Hätte ihm die Materialkrise in der Baubranche keinen Strich durch die Rechnung gemacht, wäre das Unternehmen noch in diesem Jahr an den neuen Standort umgezogen. „Zurzeit lassen sich keine verlässlichen Aussagen treffen“, wann der Neubau fertig wird, sagt Nauerz, der mit seiner Familie in Trippstadt lebt. Am neuen Standort soll die Belegschaft – aktuell beschäftigt die Gruppe insgesamt 50 Mitarbeiter – weiter wachsen. Mitte 2022 werde es mit dem Umzug wohl soweit sein. Dann habe der FCK, so die Hoffnung des Geschäftsmannes, die Klasse gehalten, einen gesicherten Mittelfeldplatz belegt und könne mit einer guten Truppe den Aufstieg in der kommenden Saison in Angriff nehmen.

Nauerz hat übrigens auch schon in der Vergangenheit den einen oder anderen FCK-Spieler zu seinen Kunden zählen dürfen, wie er verrät. Einer, über den er sich ganz besonders gefreut hat: Ratinho, Spieler in jener Meistermannschaft, die den „Lautrer Bub“ vor über 20 Jahren für immer zum FCK-Fan gemacht hat.