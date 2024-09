Von einem erheblichen, personellen Umbruch im Gemeinderat Schallodenbach berichtete Ortsbürgermeister Markus Rösner. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte er mit, dass in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag sieben neue Mandatsträger an den Ratstischen Platz nahmen. Der Gemeinderat zählt insgesamt zwölf Mitglieder. Zum Ersten Beigeordneten wählte das Gremium einstimmig Sascha Michel. Ann-Kathrin Schiffer wurde für das Amt eines weiteren Beigeordneten vorgeschlagen. Auch für sie stimmten alle Ratsmitglieder.