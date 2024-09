Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die TSG Pfeddersheim trifft Verbandsligist SV Steinwenden im Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, auf den Aufsteiger SC Hauenstein.

Steinwenden will den ehemaligen Regionalligisten auf Distanz halten und die eigene Position im Mittelfeld der Tabelle stärken. Nach der ersten Hälfte der Vorrunde steht der SVS unter dem neuen Trainer Sascha Hammann auf einem Mittelfeldplatz und liegt im Soll. „Bis auf die beiden Spiele gegen Marienborn und Offenbach war ich mit den Leistungen zufrieden. Eine gesicherte Position im Mittelfeld mit solidem Abstand zu den Abstiegsrängen konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt erwarten. Wir haben eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern wie Daniel Meisenheimer und Benny Fuchs und jungen entwicklungsfähigen Talenten. Das passt“, so Hammann.

Nicht ganz zufrieden ist er mit den Schlussphasen der letzten Spiele. Steinwenden musste in drei Partien späte Gegentreffer hinnehmen und konnte sich für gute Leistungen dadurch nicht voll belohnen. „Besonders weh tut es, wenn man bei einem Spitzenteam wie Bad Kreuznach noch den Sieg aus der Hand gibt. Aber auch im letzten Spiel gegen Pfeddersheim war es ärgerlich, dass wir durch einen Standard noch den späten Ausgleich kassieren und dann noch zwei Großchancen haben, die wir nicht nutzen,“ kritisiert Hammann die Diskrepanz zwischen gezeigter Leistung und den Ergebnissen. Er sieht deshalb auch in der Chancenverwertung und Kaltschnäuzigkeit noch Verbesserungsbedarf.

Am Sonntag beim ehemaligen Regionalligisten

Am Sonntag muss der SV Steinwenden beim Aufsteiger SC Hauenstein antreten. Der ehemalige Regionalligist sicherte sich nach fünf Jahren in der Landesliga über die Relegation die Rückkehr in die Verbandsliga. „Die großen Zeiten sind zwar in Hauenstein zunächst erst einmal vorbei, aber der SCH ist ein gefestigter Verein und hat sich mit einem neuen Konzept und toller Jugendarbeit eine erfolgreiche, schlagkräftige Mannschaft aufgebaut. Das wird nicht einfach“, kommentiert Hammann den kommenden Gegner. Hauenstein steht nur einen Punkt hinter dem SVS in der Tabelle. Der Aufsteiger ist gut in die Saison gestartet und überzeugte vor allem beim 4:3 Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer TSG Gau-Odernheim.

Obwohl der SCH das letzte Spiel in Zeiskam deutlich mit 0:5 verloren hat und seit jetzt vier Spielen sieglos ist, glaubt Hammann nicht an einen angeschlagenen Gegner: „Die junge Truppe hat vorne Qualität und hat schon 20 Tore erzielt, hat aber auch schon 25 Gegentore hinnehmen müssen. Das wird ein offenes Spiel.“ Am Sonntag kann Hammann personell aus dem vollen Schöpfen.