Mit einer großen Herausforderung beginnt für Sascha Ahrens das Jahr 2024. Der Fitnesssportler startet am Samstag zusammen mit Dimitri Ulajew bei den Hyrox-Europameisterschaften in Wien.

Nach ihren zuletzt erfolgreichen Auftritten in Einzelwettbewerben dieser aufstrebenden Fitnesssportart – Ulajew in Paris und Ahrens in Frankfurt – treten die beiden Hyroxer in der österreichischen Hauptstadt wieder als Duo an. Natürlich haben sie sich intensiv auf die EM vorbereitet, in der sie in ihrer Altersklasse 30 bis 39 auf starke Konkurrenten treffen werden.

„53 Minuten“ als Ziel

Dabei müssen sie achtmal 1000 Meter laufen und zwischen den Läufen acht Workout-Stationen absolvieren. Die für den Parcours benötigte Zeit entscheidet am Ende über die Platzierung bei diesem Hallenwettbewerb. Als Zeit haben sich die beiden für ihren EM-Auftritt „53 Minuten“ gesetzt. „Schaffen wir das, wäre das schon eine Hausnummer“, sagt Ahrens und hält in diesem Fall einen Treppchenplatz für möglich.

Für den 38-Jährigen folgt nach der EM dann im Mai der Saisonhöhepunkt: die Hyrox-WW in Nizza, für die er sich qualifiziert hat. Dort wird Sascha Ahrens im Einzelwettbewerb an den Start gehen.