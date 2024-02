Enttäuschend endeten für Sascha Ahrens und seinen Partner Dimitri Ulajew die Hyrox-Europameisterschaften in Wien. Den anvisierten Treppchenplatz verfehlten sie deutlich.

Die Uhr zeigte 57:55 Minuten an, nachdem die beiden Fitnesssportler acht mal 1000 Meter gelaufen und zwischen den Läufen die acht Workout-Stationen absolviert hatten. Damit belegten sie im Double-Wettbewerb den zehnten Platz in ihrer Altersklasse 30 bis 39 Jahre.

„Schon nach dem ersten 1000-Meter-Lauf hatten wir auf die Führenden einen Rückstand von zehn Sekunden, der sich dann summierte“, schildert Ahrens den Wettkampf, in dem 280 Doppel mit von der Partie waren. Angepeilt hatten sie eine Zeit von 53 Minuten. Die war aber nach dem schlechten Start nicht mehr zu schaffen. Obgleich sie mit dem Ergebnis „unzufrieden waren“, sei die EM in der österreichischen Hauptstadt „ein tolles Erlebnis“ gewesen, so Ahrens. Der 38 Jahre alte Hyroxer bestreitet am 20. April in Berlin seinen nächsten Wettkampf. Dort wird er im Einzelwettbewerb an den Start gehen.