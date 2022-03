Nach längerer Auszeit aufgrund der Pandemie gibt es im Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße am Donnerstag, 31. März, ab 20.15 Uhr das erste Konzert der Saison: Sarah MacDougall, Musikerin mit schwedisch-kanadischen Wurzeln tritt auf. Das Konzert in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt hat das Motto „Alles erzählen“.

Die festivalerprobte Sängerin und Songschreiberin ist derzeit quer durch Deutschland unterwegs. Ihre Tour nennt sich treffenderweise „Back To Life“, zurück ins Leben. Die junge sympathische Musikerin überzeugt mit ehrlichen, poetischen Songs, leidenschaftlichen Auftritten und ihrer besonderen Stimmfarbe und wurde zu Recht mit Preisen bedacht, etwa mit mehreren „Western Canadian Music Awards“. Ob pur mit ihrer Gitarre oder mit ganzer Bandbesetzung; diese Musik ist ein Erlebnis.

Mit besonderem Fingerspitzengefühl versteht die Kanadierin es, die anspruchsvollen Themen ihrer Songs emotional und gleichzeitig mit künstlerischer Finesse zu verpacken. Dabei mischt sie neben Folk und Pop auch rockige Elemente, um ihre epischen Songs zu interpretieren.

Geschichten aus dem Leben

Auch die Texte spielen bei Sarah MacDougall eine große Rolle; sie erzählt Geschichten von Stärke, Identität, dem Zusammenbruch von Beziehungen. Es sind eben diese Geschichten aus dem Leben, die den Zuhörer mitnehmen. Das belgische Magazin „Rootstime“ behauptet, Sarah MacDougall sei „eines der größten Talente unserer Zeit“.

Vier Alben hat die Musikerin bereits veröffentlicht, das aktuellste heißt „All The Hours I Have Left To Tell You Anything“. Das Konzert erfolgt in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern. Ein Vorverkauf ist eingerichtet auf der Website www.salon-schmitts.de. Reservierungen für die Abendkasse sind unter der Salon Schmitt Hotline möglich: 0631 2041-2008.