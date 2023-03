Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Sarah Ahrend erfüllt sich mit dem Start der 16. Staffel der Prosieben-Show Germany’s Next Topmodel (GNTM) am Donnerstag ein langgehegter Traum: Die 22-jährige Kaiserslautererin ist eine von 31 Kandidatinnen, die Model-Ikone Heidi Klum unter ihre Fittiche genommen hat. Im Gespräch mit Lisa Demmerle erzählt sie, welchen Anspruch sie in der Sendung an sich selbst stellt und was sie aus ihrer westpfälzischen Heimat besonders vermisst.

Frau Ahrend, wie fühlt es sich an, nun Teil einer bekannten Fernsehshow zu sein?

Es ist ein ganz besonderes und aufregendes Gefühl. Man ist Teil von etwas Großem