Rettungsdienstmitarbeiter haben am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen, weil sich ein 44-Jähriger ihnen gegenüber aggressiv verhielt. Der alkoholisierte Mann war laut Polizei zuvor mit seinem Fahrrad in der Friedensstraße gestürzt und hatte sich Verletzungen im Gesicht zugezogen. Ein Zeuge rief den Rettungsdienst. Darauf reagierte der 44-Jährige sofort aggressiv, bespuckte und beleidigte den Zeugen und die eintreffenden Notfallsanitäter. Auch von den Polizeibeamten ließ sich der Mann kaum beruhigen. Er wurde gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Der 44-Jährige wurde zu seinem eigenen Schutz bis zur Ausnüchterung auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen jetzt unter anderem Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu.