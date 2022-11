Was am Montag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) will sich dafür einsetzen, den Aufnahmestopp für Flüchtlinge um zwei, drei Monate zu verlängern, wie er im Stadtrat angekündigt hat.

Schimmel an den Wänden, immer wieder Wasserrohrbrüche, die Fenster sind undicht, die Toiletten sind heruntergekommen: Die Altbauten der Berufsbildenden Schule II (BBS) sind marode. Doch die Sanierung stockt seit vielen Jahren. Ein Besuch vor Ort.

Gegen 18.30 Uhr stand am Sonntagabend fest: Der neue Otterbacher Ortsbürgermeister heißt Marco Reschke. Die erwartete Stichwahl war gar nicht mehr nötig. Was meinen die vier Bewerber zum Ergebnis?

30 Jahre lang hat er „schöne Bilder von der Pfalz“ gemacht. Den Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz bekam RHEINPFALZ-Fotograf Reiner Voß aber eher für „apokalyptische Fotos“: Der studierte Biologe dokumentiert mit seiner Arbeit den Klimawandel in der Region – und macht weiter.

Die Energiekrise hat die Furcht vor einem Blackout befeuert. Doch wie wahrscheinlich sind solche Szenarien? Und was kann der Einzelne tun? Wie Landrat Ralf Leßmeister und seine Stellvertreterin Gudrun Heß-Schmidt die Risiken eines großflächigen, tagelang anhaltenden Stromausfalls einordnen und was sie den Bürgern empfehlen.

Ab Ende November bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres saniert die Stadtentwässerung Kaiserslautern weitere Teile des städtischen Kanalsystems. Diesmal im Fokus: der Osten der Stadt rund um die Mainzer Straße. Straßensperrungen und Parkverbote sind angekündigt.