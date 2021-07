Auch die Verwaltung hat Probleme, an Handwerker zu kommen. Von drei Ausschreibungen für Arbeiten an den Grundschulen in Schopp und Trippstadt wurden bei zweien keine Angebote abgeben. So lagen dem Verbandsgemeinderat Landstuhl nur für die Sanierung der Fußböden in den Klassensälen und im Lehrerzimmer der Grundschule Schopp Angebote vor. Einstimmig wurde der Auftrag für 10.955 Euro an eine Firma aus Bad Mergentheim vergeben. Die Fensterbauarbeiten für die Wilenstein-Grundschule in Trippstadt und die Erneuerung der Klassensaal-Türen in Schopp müsse man nun nochmals ausschreiben, erläuterte Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU). „Diese Situation ist zurzeit nicht zufriedenstellend. Denn nötige Maßnahmen verzögern sich.“