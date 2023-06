Recht kurzfristig hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle West der Autobahn 6 eingeleitet. Gearbeitet wird übers Wochenende, los geht es am Freitagabend, 2. Juni, um 18 Uhr. Bis Montag, 5. Juni, soll die Sanierung abgeschlossen sein, der Verkehr ab etwa 5 Uhr wieder fließen.

Um die vorgesehenen Arbeiten ausführen zu können, ist es laut Autobahngesellschaft notwendig, den Zubringer von der B270 auf die A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern Ost beziehungsweise Mannheim zu sperren. Abgeriegelt ist auch der Abfahrtsast, der von Mannheim her kommend von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Siegelbach beziehungsweise Weilerbach und Richtung Lautertal führt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Einsiedlerhof.