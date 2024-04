Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anfang 2020 wurde eine der derzeit größten Sanierungsmaßnahmen am Westpfalz-Klinikum begonnen: die Erneuerung und Umstrukturierung des Hauses 8 und der Liegendkrankenzufahrt. Jetzt stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Am Samstag konnten Besucher vorab einen Blick in die Geburtshilfe-Station werfen.

Lange zeigte sich die Einfahrt für Krankenwagen als Baustelle, das Baugerüst am Haus 8 gehörte schon zum äußeren Bild des Klinikums. Nun endlich neigen sich die Arbeiten dem