Die Mannheimer Straße wird auf Höhe des Pfalzcenters bis zum Ortsausgang in Richtung Hochspeyer saniert. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 2. Juni, wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte. In mehreren Bauabschnitten werde innerhalb der nächsten drei Wochen die Asphaltdeckschicht erneuert. Dabei kann es vereinzelt zu Teilsperrungen und Fahrbahnverschwenkungen kommen. Auch die Zufahrt zum Pfalzcenter werde zeitweise nicht möglich sein. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 600.000 Euro, so die Stadt.