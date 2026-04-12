Am Montag, 13. April, wird die Spitalstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sanierung der Straße im Vollausbau hatte am 12. Januar begonnen und erfolgte unter Vollsperrung in zwei Bauabschnitten. Am 11. April wurden die Arbeiten vollständig fertiggestellt. Auf etwa 2100 Quadratmetern wurde die gesamte Verkehrsfläche niveaugleich in Pflasterbauweise ausgebaut. Die Stadtwerke Kaiserslautern sowie die OXG Glasfaser GmbH haben zudem eine neue Breitbandleitung verlegt. Die Baumaßnahme zeichnete sich sowohl durch eine qualitativ hochwertige als auch eine rasche Ausführung aus. Zudem sind die Kosten letztlich niedriger ausgefallen als zu Beginn angenommen.