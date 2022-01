Sandra Bankowski hat die Leitung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner übernommen. Sie folgt auf Hermann Kimmel, der vor den Sommerferien im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ihre Anliegen: Dass sich Schüler und Lehrer mit ihrer Schule identifizieren – und Chancengleichheit.

Sandra Bankowski ist die IGS im südlichen Stadtwald nicht fremd. Nach ihrem Studium an der Universität in Heidelberg, kam sie 2000 als Referendarin mit den Unterrichtsfächern Mathematik und Biologie an die Schule. Seit 2015 gehörte sie der Schulleitung als Stellvertreterin an. Überzeugt ist sie vom pädagogischen Konzept der Integrierten Gesamtschule. „Die IGS ist eine sehr gute Bildungseinrichtung und hat im Schulsystem einen wichtigen Platz“, lobt sie die Atmosphäre an der Schule und den Umgang im Kollegium. Sie selbst sei an der Schule und im Kollegium schnell heimisch geworden, verweist sie auf eine ausgeprägte Willkommenskultur, die Schülern und Lehrern zugutekomme.

Ein vertrauensvolles Verhältnis stehe im Zentrum der pädagogischen Arbeit zwischen Schülern und Lehrern. „Ich bin davon überzeugt, dass wir jedem Schüler eine Bildungsmöglichkeit bieten können, die ihm gerecht wird“, erinnert sie an die beiden Schulformen Realschule plus und Gymnasium, die die IGS zu bieten hat. Zum pädagogischen Konzept der IGS, einer Schwerpunktschule, gehöre es, Schüler abzuholen, wo sie stehen. Unterstützt wird das Kollegium, 120 Lehrerinnen und Lehrer, bei seiner Arbeit von zwei Schulsozialarbeitern und pädagogischen Fachkräften.

Als Eigengewächs der IGS schon lange verbunden

Die Schule sei eine Ganztagsschule in Angebotsform erinnert Bankowski an Möglichkeiten des Schulbesuchs in Halbtagsform bis 13 Uhr und in Ganztagsform bis 16 Uhr. Für die Ganztagsform seien derzeit 200 von 1200 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Eine warme Mittagsmahlzeit wird den Jugendlichen in der schuleigenen Mensa angeboten. Zugute komme den Schülern eine Bibliothek, die von einer vom Land Rheinland-Pfalz fest angestellten Bibliothekarin betreut wird. „Ein Angebot, das der Leseförderung dient und von Schülern gerne wahrgenommen wird.“

Als „Eigengewächs“ der IGS ist Sandra Bankowski seit 22 Jahren eng mit der Schule verbunden. „Ich kenne mich aus im Haus und muss nicht erst nachdenken.“ Dass die Schule 2023 ihr 50. Jubiläum begeht, hat sie bereits fest eingeplant. Ebenso die baldige Fertigstellung des neuen Fachklassengebäudes. „Ich hoffe, dass der Trakt noch vor dem Schuljubiläum bezugsfertig ist.“ Das Fachklassengebäude mit Räumen für naturwissenschaftliche Unterrichtsfächer, Bildende Kunst, Werken und Kochen, das sich die IGS mit der Kurpfalz-Realschule plus teilt, ist der Ersatz für ein älteres Gebäude, das heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt und abgerissen werden soll. Erhalten will man die Sternwarte, die ihren Platz auf dem alten Fachklassentrakt hat. „Sie soll einen Platz auf einem Fertigbau erhalten“, sagt die Schulleiterin.

Unterschiedliche Wissensstände sind eine große herausforderung

An der IGS noch umgesetzt werden müsse der Digitalpakt. Zwar verfüge die Schule über eine gute WLAN-Ausstattung. „Doch es fehlen digitale Anzeigetafeln in den Klassenräumen und eine strukturierte Verkabelung.“ Der Einsatz von Smartboards sei ein Zwischenspiel gewesen, erinnert Bankowski an die Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien. Die Ausstattung mit iPads sei für zwei Klassen ausreichend.

Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Corona gehören mittlerweile freilich ebenfalls zum Alltag an der IGS. Nicht entgangen sind Bankowski und ihrem Kollegium die Defizite bei der Konzentrationsfähigkeit und im sozialen Miteinander von Schülern der fünften Klassen. Spuren, die die Pandemie bei den Schülern hinterlassen habe, die im Sommer zum neuen Schuljahr sechs 6. Klassen an der IGS besuchen. Unregelmäßiger Schulbesuch und unterschiedliche Lernformen während des Homeschoolings sorgten für ganz unterschiedliche Entwicklungs- und Wissensstufen der Schüler – eine Herausforderung für die Lehrer.

Viel Lob für die Kaiserslauterer Kulturszene

Mit zwei Projekten versucht man an der IGS gegenzusteuern. Einmal im Fach Deutsch mit einer individuellen Leseförderung, bei der Klassen geteilt und im Rahmen einer Kooperation von Lehramtsstudierenden der Technischen Universität Kaiserslautern und von zwei Lehrern betreut werden. Und die IGS nimmt an dem Projekt der Landesregierung „S 4: Schule stärken – Starke Schule“ teil. Es hat mehr Chancengerechtigkeit von Schülern zum Ziel.

Zu einem Wohlfühlklima an der Schule trügen Arbeitsgemeinschaften und die Teilnahme der Schule am Austauschprogramm Erasmus+ bei, das das Lernen von Schülern im europäischen Raum fördere, so Bankowski. Partnerschulen unterhält die IGS in Italien, Frankreich und in den USA. Für den Herbst ist ein Austausch mit einer Schule in den USA geplant. „Mal schauen, was daraus wird.“

Sandra Bankowski (49) ist in Frankenthal aufgewachsen. Sie ist verheiratet und Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Sie mag Waldspaziergänge, geht hier und da ins Fitnessstudio, malt gerne, fährt Rad und Ski. Nichts kommen lässt sie über die Kulturszene in Kaiserslautern.