Auf dem Vorplatz am Tower des ehemaligen Flugplatzes Sembach haben die Bürger ab 1. Mai immer samstags die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Das teilte Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Eingerichtet werde eine Drive-in-Teststation, die von Mitgliedern des Mehlinger Arbeiter-Samariter-Bundes an Samstagen von 9 bis 12 Uhr betrieben wird. „Wer das will, kann ohne Anmeldung mit dem Auto vorfahren“, erklärte der Ortsbürgermeister.