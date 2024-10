Die Serie fortsetzen – mit dieser klaren Zielsetzung geht das Schlusslicht SV Morlautern in die nächste Oberliga-Partie. Beim Achten FC „Blau-Weiß“ Karbach will das Team von Trainer Daniel Graf am Samstag (16 Uhr) zum vierten Mal in Folge punkten.

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden sieht man beim SVM endlich wieder einen Silberstreif am Horizont. Die Zeit der anhaltenden Niederlagen scheint hinter