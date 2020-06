Seit Mitte Juni sammelt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) in Mölschbach im Rahmen eines Pilotprojekts die Gelben Säcke über leere Altpapiertonnen ein, nun wird eine erste Bilanz gezogen – und die fällt positiv aus.

Hintergrund der Aktion ist das im Jahr 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz, das die Art des Sammelsystems, die Größe der Sammelbehälter und die Häufigkeit der Behälterleerungen festgelegt. Dazu gibt es bei der SK Überlegungen, ab dem Jahr 2022 eine Gelbe Tonne für die Sammlung von Verpackungen einzusetzen. Denn die Gelben Säcke würden oft von Tieren aufgerissen und durchwühlt. „Der Inhalt verweht in der Umgebung, führt zu Verunreinigungen und zieht Ungeziefer an“, sagt Andrea Buchloh-Adler, stellvertretende SK-Werkleiterin.

Um nicht noch zusätzlich zur Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonne einen weiteren Abfallbehälter aufzustellen, prüft der städtische Eigenbetrieb nun in einem zweimonatigen Versuch in Mölschbach, ob eine Sammlung der Gelben Säcke mit Hilfe der leeren Papiertonnen möglich ist. Buchloh-Adler: „Wir sind mit dem bisherigen Projektverlauf sehr zufrieden. Die geänderten Abholzeiten wurden gut angenommen.“ Die Akzeptanz der Bürger sei sehr hoch, etwa 90 Prozent aller Privathaushalte mit einem Papierbehälter haben diesen für Gelbe Säcke genutzt. Wenn das Behältervolumen nicht ausreichte, wurden Säcke auch vereinzelt neben die Tonne gestellt. An keinem Standort standen nur Gelbe Säcke zur Abholung bereit.