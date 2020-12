Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße ist am Montag das Ziel von Einbrechern geworden. Verschwunden sind ein Bildschirm, Schmuck und Bargeld.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 11.30 und 18.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume. Die Diebe erbeuteten einen Flachbildschirm, Schmuck, neuwertige Turnschuhe und mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie entkamen unerkannt.

Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest, so die Polizei.