Nach längere pandemiebedingter Pause beginnt im Salon Schmitt wieder das Kulturprogramm. Auftakt ist am 25. März mit der Eröffnung eine Ausstellung mit Arbeiten des Malers Jochen Dewerth. Zuvor gibt es am Sonntag, 20. März, bereits wieder ab 18 Uhr einen Kneipenabend.

Seine Kunst ist in keinster Weise gefällig oder „schön“. Ganz im Gegenteil: Jochen Dewerths Zeichnungen und Bilder sind sperrig, und sie erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Halbfigürlich oder informell, also abstrakt, fordern sie die Vorstellungskraft und Fantasie des Publikums heraus. Eine Schau aus 18 neuen Arbeiten von Jochen Dewerth ist ab Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, im Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenserstraße zu sehen.

Der 1956 in Kaiserslautern geborene und seit den 1980er Jahren auch wieder hier arbeitende Künstler wurde im Jahr 2000 mit dem Pfalzpreis für Bildende Kunst bedacht, Ausstellungen gab es in der Pfalzgalerie, im Theodor-Zink-Museum, in der Kammgarn oder in der Fruchthalle. Außerdem etwa in Frankreich, Österreich oder der Schweiz.

Ein Eigenleben

Dewerth, der mit Ölfarben, Ölkreide oder Bleistift arbeitet und an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart ausgebildet ist, kombiniert in seinen neuen Arbeiten malerische und grafische Elemente. Form, Farbe und Fläche scheinen ein Eigenleben zu entwickeln. Eine starke, gestische Linienführung ist das Markenzeichen des Mannes, der seine künstlerischen Ideen auf Papier oder Leinwand bringt.

Wer sich also mal weitab vom berühmten „Röhrenden Hirsch“ mit ernstzunehmender Kunst auseinandersetzen will, ist zu dieser Ausstellung im Salon Schmitt genau an der richtigen Stelle.

Termin

Vernissage mit neuen Bildern von Jochen Dewerth im Salon Schmitt, Pirmasenserstraße 36, am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr.