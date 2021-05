Der Kulturclub Salon Schmitt würdigt in seiner Veranstaltungsreihe „Sonntags im Salon“ den Musiker Bob Dylan. Geplant ist ein Streaming-Konzert am Sonntag, 23. Mai, einen Tag vor Dylans 80. Geburtstag. Wenn möglich, können Interessierte bei den Aufnahmen dabei sein.

Wie berichtet, wurde Salon-Betreiber Michael Halberstadt im Rahmen der Maßnahme „Lichtblicke“ des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums eine Förderung für die Reihe „Sonntags im Salon“ bewilligt. Sie soll am Sonntag, 23. Mai, mit dem „Birthday Serenade Festival“ einen Tag vor Dylans 80. Geburtstag starten.

Diesen Ehrentag will Halberstadt mit einem Konzertmitschnitt würdigen. Aufgenommen wird er im Salon am Sonntag, 16. Mai. Mit dabei sind Tina Skolik, Kirsti Alho und Djulia (Gesang), Albert Koch (Bluesharp, Gesang), Knut Maurer (Tasten), Heinz Glass (Gitarre), Martin Müller (Bass) und Kaoli (Schlagzeug). Das Ergebnis wird am 23. Mai auf Youtube ausgestrahlt und steht danach als Stream zur Verfügung.

„Sollten es die Bedingungen hergeben, können wir am Produktionstag des Videos zwar kein Publikum in den doch etwas kleinen Salon einladen. Bei passendem Wetter werden wir aber einen Biergarten mit Hygienekonzept in unserem Innenhof einrichten. Ein Kaltgetränk in Gesellschaft an einer Biergarnitur, das wäre sicherlich mal wieder gut für die Nerven“, meint Halberstadt. Er verspricht: „Wir beobachten die Situation und verbreiten Eilmeldungen.“