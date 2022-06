Seit Samstag hat die Waschmühle wieder für Besucher geöffnet. Dass das Besucheraufkommen zu Beginn überschaubar war, sei mit Blick auf das Wetter kein Wunder, erzählt Horst Meisenheimer, Vorsitzender des Freundeskreises der Waschmühle. Beim Anschwimmen habe das Wasser eine Temperatur von 19,5 Grad gehabt, am Montag lag diese bei 20,4 Grad. „Ich will mich herzlich bei den Bademeistern und der Belegschaft bedanken, die Wasserqualität ist super“, betont Meisenheimer. Überhaupt sei die Badeanstalt zum Saisonstart sehr schön aufbereitet worden. Es seien bereits rund 600 Dauerkarten verkauft worden. Aus Freude darüber, dass nach zwei Jahren der Pandemie wieder eine normale Saison möglich ist, habe sich der Freundeskreis für die Käufer etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder, der eine Dauerkarte erwerbe, erhalte eine DVD des Waschmühlen-Films von Karl-Heinz Christmann dazu – zumindest so lange der Vorrat reicht, schildert Meisenheimer.