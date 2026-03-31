Der Zoo Kaiserslautern startet mit den Osterfeiertagen in die neue Saison. Passend zum christlichen Frühlingsfest erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Neben kommentierten Rundgängen für alle Altersgruppen dürfen sich insbesondere die jüngsten Gäste des Kaiserslauterer Zoos auf eine fröhliche Osterrallye mit Gewinnspiel sowie eine Hüpfburg freuen. Mitmach-Aktionen und Informationsstände bieten Einblicke in die Tierwelt und laden zum Entdecken ein.

„Der Saisonbeginn zu Ostern ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment“, sagt Zoochefin Petra Rödler. „Viele Tiere sind jetzt besonders aktiv, und auch unser Nachwuchs bei den Kängurus zeigt sich erstmals den Besuchern.“ Außerdem wurde die Zucht von Brahma-Hühnern wieder aufgenommen – die Küken schlüpfen voraussichtlich rechtzeitig zu Ostern. Auch bei den Wellensittichen gebe es Nachwuchs.

Gehege werden umgestaltet

Neu gestaltet wurde das Gehege der Erdmännchen, und das neue Domizil der Otter macht große Fortschritte. Die Bewohner sind derzeit in ihrem Interimsgehege zu sehen. „Im Warmhaus haben wir ebenso an der Gestaltung gearbeitet, und es ist ein farbenfrohes Pantherchamäleon eingezogen“, so Rödler.

Der Zoo-Shop präsentiert sich auch in neuem Gewand: Das Sortiment wurde umfassend erneuert – vom Plüschküken über detailreiche Tierfiguren bis hin zu Anhängern. Wer Zoo zu Ostern verschenken möchte, findet unter den Angeboten auch Patenschaften und Gutscheine.

Eröffnung

Ab Mittwoch, 1. April, ist der Zoo täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.zoo-kl.de.