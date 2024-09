Groß war der Aderlass beim TuS nach dem Abstieg. Die besten Spieler haben ihn verlassen und stehen jetzt in Diensten anderer Klubs. Wie begann für sie die neue Runde?

Nach dem Abstieg von der Dritten Liga in die Regionalliga haben fast sämtliche Leistungsträger den TuS Dansenberg verlassen. Fast alle sind in der Dritten Handball-Bundesliga untergekommen. So