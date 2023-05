Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern steigt am kommenden Samstag das Saisonfinale in der Bundesliga Süd/Südwest. Im Duell mit Eintracht Frankfurt benötigen die Lauterer am letzten Spieltag einen Punkt, um den Klassenerhalt fix zu machen. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr im Sportpark Rote Teufel.

„Wir sind in einer Situation, in der wir alles selbst in der Hand haben. Deshalb werden wir auch im letzten Saisonspiel von unserem Weg nicht abweichen und versuchen, der Partie unseren Stempel