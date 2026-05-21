Ein großes Spiel für die U21 des 1. FC Kaiserslautern wirft seine Schatten voraus. Es wird an einem besonderen Ort steigen.

Wenn die U21 des 1. FC Kaiserslautern am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf den FV Eppelborn trifft, soll vollendet werden, was seit Wochen immer wahrscheinlicher geworden ist: die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga.

Die Nachfrage nach Tickets für dieses für den FCK II so besondere Spiel sei sehr hoch, war vom Verein zu hören. Darum wird die Partie des Tabellenführers gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht nicht – wie ursprünglich vorgesehen – am 30. Mai (15 Uhr) auf dem Fröhnerhof, sondern im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen. Schon beim vorletzten Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal, war der Fröhnerhof an seine Grenzen gelangt, als 455 Zuschauer dabei sein wollten. Der Parkplatz war bereits 20 Minuten vor Spielbeginn restlos voll, später kommende Besucher parkten auf einer Wiese vor dem Sportpark-Treff. Allerdings: Aufgrund des gleichzeitig am Fritz-Walter-Stadion stattfindenden Streetfood Festivals und der Lautrer Maikerwe stehen auch auf dem Betzenberg am 30. Mai nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Es ist zugleich auch eine Würdigung der Leistung der U21 des FCK, die nach 27 ungeschlagenen Spielen in Folge nun den letzten Schritt gehen kann und will. Ein Punkt würde dem FCK II, der zuletzt siebenmal in Folge gewann, schon reichen. „Wir werden auf Sieg spielen“, sagt Trainer Alexander Bugera und lacht: „Auf Unentschieden zu spielen, können wir gar nicht. Das passt auch gar nicht zu unserem Spielansatz.“