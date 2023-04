Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sommer, Sonne und Wärme, dazu ein strahlend blauer Himmel: Das bescherte den Freibädern der Stadt am Mittwoch einen Saisonauftakt, wie er besser nicht hätte sein können. Am Warmfreibad standen dann auch die ersten Frühschwimmer – ganz so, wie sie es von jeher gewohnt waren – bereits 20 Minuten vor der Öffnung an der Kasse an.

„Alle waren glücklich, dass sie wieder mit Bargeld bezahlen durften und dass es wieder Saisonkarten gibt“, berichteten die Mitarbeiterinnen dort. Das Kontaktformular