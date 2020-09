Für den VfR Kaiserslautern beginnt an diesem Wochenende der Ernst in der Fußball-Landesliga West. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Erbsenberger den TuS Steinbach.

Ist es für den VfR das erste Ligaspiel, so hat sein Gegner bereits ein Punktspiel bestritten, gegen den VfR Kirn 1:1 unentschieden gespielt. Am Mittwoch waren die Steinbacher dann noch im Verbandspokal gefordert und mussten sich am Ende dem TuS Hohenecken im Elfmeterschießen geschlagen geben. Der VfR trifft also auf einen Gegner, der viel Kraft gelassen hat und die bittere Pokalniederlage noch nicht weggesteckt haben dürfte.

Vor einer schwierigen Aufgabe sieht Trainer Frank Weber seine Mannschaft in der zweiten Ligapartie. Der VfB Reichenbach tritt am Sonntag (16 Uhr) bei dem von Weber stark eingeschätzten VfR Kirn an.

Bereits am Samstag (16 Uhr) steht für den SV Rodenbach die Auswärtspartie bei der SG Schmittweiler auf dem Programm. Nach ihrem 3:1 über Idar-Oberstein II treten die Rodenbacher als Tabellenführer bei der SG an.

Bezirksliga

In der Bezirksliga Westpfalz Nord spielt der TuS Landstuhl am Samstag (17 Uhr) beim SV Nanz-Dietschweiler. Keine leichte Aufgabe für den TuS, der am Mittwoch zu Hause dem FC Otterbach 4:5 unterlag.

Nach zwei Niederlagen will die TSG Kaiserslautern daheim gegen den TuS Bedesbach-Patersbach den ersten Sieg landen. Dieses Spiel und die Auswärtspartie des FV Weilerbach beim SV Kirchheimbolanden beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Erst um 16 Uhr geht das Spiel des FC Otterbach gegen die SG Finkenbach los.

In der Gruppe Süd steht der FV Bruchmühlbach nach zwei Niederlagen am Samstag (17.30 Uhr) bei der SG Knopp/Wiesbach schon unter starkem Druck. Am Sonntag (15 Uhr) steigt das reizvolle Duell zwischen dem FC Queidersbach und dem SV Schopp. Beide Teams sind mit jeweils zwei Siegen in die Runde gestartet. Letzteres gilt auch für die TSG Trippstadt, die beim SC Weselberg (15.15 Uhr) antritt. Daheim (15.45 Uhr) empfängt die SG Oberarnbach den SV Herschberg.