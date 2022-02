Saisonfinale für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern. Am letzten Spieltag der Oberliga sind sie am Sonntag (10 Uhr) beim Dürkheimer HC II gefordert. Unbelastet von Abstiegssorgen können sie die Aufgabe beim Tabellenzweiten angehen und versuchen, Revanche für die unglückliche, im Hinspiel erlittene Niederlage zu nehmen.

Im ersten Aufeinandertreffen zeigten die Buchenlocher zwar gegen den renommierten Gegner eine gute Leistung, zogen aber am Ende mit 2:3 den Kürzeren. Ein Unentschieden wäre damals dem abwechslungsreichen Spielverlauf eher gerecht geworden. Im Rückspiel soll es nun besser für die TSG laufen. Jochen Metz sieht dem Duell durchaus selbstbewusst entgegen. „Wir sind nicht chancenlos“, sagt der TSG-Trainer und erinnert an die Vorrundenbegegnung, in der sein Team „mithalten“ konnte.

Auch wenn die Dürkheimer hinter dem Primus TG Frankenthal II (19 Punkte) auf dem zweiten Platz stehen, kassierten sie in den bisherigen neun Ligaspielen schon drei Niederlagen. Die letzte davon am vergangenen Mittwoch im Spitzenspiel gegen die TGF II. Mit 4:7 mussten sie sich da geschlagen geben und verloren dadurch Boden im Kampf um die Meisterschaft. So trennen sie einen Spieltag vor Saisonende drei Punkte von den Frankenthalern.

Saisonziel Klassenverbleib

Eine Rolle im Titelkampf spielten die Buchenlocher nie. Das war realistischerweise auch nicht ihr Ziel, als sie am 13. November beim TSV Schott Mainz II in die Saison starteten. Vielmehr ging es für sie vom ersten Spieltag an um den Klassenverbleib. Dass sie sich der Abstiegssorgen schon vor dem letzten Spiel zu entledigen vermochten, ist ein großer Erfolg für das Team und das Trainerduo Jochen Metz und Andreas Gillmann. Dabei zeigten die Lauterer eine besondere Qualität: Sie ließen sich von den anfänglichen, oft recht unglücklichen Verlustpartien nicht entmutigen. Sie kämpften weiter und belohnten sich mit drei Siegen, zweimal spielten sie unentschieden. Mit elf Punkten stehen sie kurz vor Saisonende auf dem vierten Tabellenplatz. Dass sie sich vor den Topteams der Liga nicht zu verstecken brauchen, zeigten sie bei ihrem 5:1-Sieg über die TG Frankenthal II.