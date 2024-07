An heißen Tagen auf den Stifts- oder Schillerplatz? „Vermeiden Sie das!“, rät unser Autor – sofern Sie nicht als Grillwürstchen enden wollen. Unter der Woche musste er mal wieder leidvoll erfahren: In Kaiserslautern fehlt es an einigen Orten an Bäumen, Schatten, kühlen Fleckchen. Warum?! Mit dieser Frage hat er dann die Stadt genervt.

Als erster Großgärtner dieser Welt betätigte sich ein gewisser Herr (oder eine Dame, wer weiß?), den die Kinder der Nation den „lieben Gott“ rufen.