Vertreterinnen der Vereinigung „Hearts for Ukraine“ und des Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauenclubs (DAIFC) sammeln am Samstag, 5. März, Sachspenden in Kooperation mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, teilt die DAIFC-Präsidentin Christine Schneider mit. Die Sachspenden sollen am kommenden Montag mit einem Hilfsmittelkonvoi in die Flüchtlingslager nach Polen und in die Ukraine geschickt werden.

Gesammelt werden vor allem Hygieneartikel aller Art, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Artikel, nichtverderbliche Lebensmittel, Malbücher/Stifte für Kinder sowie Windeln und Babynahrung.

Die Sachspenden können am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Pariser Straße 360 – Richtung Einsiedlerhof, nach der Bushaltestelle – oder am Globus, Eingang Adler, an der Elektrotankstelle abgegeben werden, teilt Christine Schneider mit. Für weitere Informationen können sich Helfer unter Telefon 0176-36982228 oder 0160-99327090 melden.