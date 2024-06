Für einen 45-Jährigen war es am Freitag eine Autofahrt mit Folgen. Anwohner meldeten der Polizei gegen 21.30 Uhr einen dunklen Mercedes, der rund um den Messeplatz mehrere Unfälle verursacht hatte. Laut Mitteilung der Polizei entfernte sich das Auto dann in Richtung Altstadt. Dort wurde durch das Fahrzeug weiterer Schaden angerichtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Mensch leicht verletzt. Die Polizei stoppte das Auto in der Spittelstraße – auch hier prallten beide Fahrzeuge aufeinander. Der 45 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann sich unter dem Einfluss berauschender Mittel hinters Steuer gesetzt hat; die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692150.