Keine Frage: Dass jemand in der Region fast ausschließlich – von wenigen Unterrichtsstunden einmal abgesehen – von Konzertprojekten und Konzertreisen lebt, ist eine ganz seltene Ausnahme und ein Glücksfall. Mit der 1975 in Japans Yokohama geborenen Künstlerin Sachiko Furuhata hat die Region einen solchen Kometen am Musikhimmel.

Kaiserslautern ist Residenz und Refugium für die gebürtige Japanerin Furuhata, sie ist hier regelmäßig bei Recitals und Solokonzerten zu erleben, ist beim Kulturreferat für Konzerte an verschiedenen Aufführungsorten und bei unterschiedlichen Konzertreihen und pädagogischen Projekten eine feste Größe. Mittlerweile wohnt sie in Winnweiler mit Platz und Raum für Haus- und Kammermusik und tägliches Übepensum von vielen Stunden.

Nach Studien an den Musikhochschulen Detmold und Düsseldorf bekam sie Konzertangebote in vielen Ländern Europas, konzertierte in den großen Konzertsälen und mehrfach in der Carnegie Hall New York und war Gastsolistin bei Festivals wie Euro Classic und Kultursommer Rheinland-Pfalz. Ihr Schwerpunkt sind Klavierrecitals, hier mit Schwerpunkten auf Beethoven, Chopin aber auch Liszt und dies ist auch mit dem Œuvre von Schumann der Schwerpunkt ihrer CD-Produktion. Solokonzerte führte sie zusammen mit dem Orchester des Pfalztheaters, der Radio Philharmonie (DRP) und der russischen Staatsphilharmonie und dem Osaka-Kammerorchester auf. Stilistisch hatte sie gerade vor Corona mit Gershwin (etwa Rhapsody in Blue oder einer jazzigen Variante von „Summertime“) ein neues Kapitel ihrer Konzerttätigkeit aufgeschlagen, das jäh durch die Pandemie zugeschlagen wurde.

Furuhata setzt auf gemischte Programme

Seither sei das klassische Konzertpublikum deutlich kleiner geworden, vor allem die älteren Jahrgänge hielten sich spürbar zurück, dagegen gebe es aber eine erfreuliche Zunahme von jugendlichen Besuchern; es finde derzeit ein Generationswechsel statt, hat Futuhata beobachtet. Sie spiele jetzt verstärkt in den großen Kulturmetropolen wie Berlin, München, Frankfurt, Leipzig oder New York, da „würden die Säle voller“. Sie sehe sich nicht als Repräsentantin der typischen akademischen Klavierschule, sondern versuche vielmehr im Einklang mit dem Publikum Emotionen zu wecken und Impressionen einzufangen, berichtet sie. Sie setze primär auf romantische Musik und Empfindungen, spreche daher viele Liebespaare an und präsentiere gemischte Programme mit Chopin, Schumann und Liszt – also eine Kombination aus lyrischer und virtuoser Klaviermusik. Sie sei stolz, dass ihre Tochter ebenfalls den künstlerischen Lebensweg beschreiten wolle und ab August in Hamburg ein Musikstudium im Musicalfach beginne.