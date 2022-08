Eine ganze Reihe von Sachbeschädigungen hat die Polizei am Donnerstag gemeldet.

So kam beispielsweise ein 36-Jähriger am Mittwoch zur Polizei. Der Mann aus Kaiserslautern erzählte den Beamten, dass sein Wohnungsfenster und sein Auto soeben mit Eiern beworfen wurden. Die Verursacherin sei ihm bekannt und er habe sie auch angesprochen. Bei diesem Gespräch habe die 34-Jährige aus Kaiserslautern zudem eine Delle in die Kofferraumtür des Mannes geschlagen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Erneut Opfer einer Sachbeschädigung an seinem Wagen wurde ein 56-jähriger Mann aus Kaiserslautern. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde sein Auto in der Pfründnerstraße, Höhe Hausnummer 4, durch großflächige Kratzer beschädigt. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, da auch am Mittwoch sein Fahrzeug an derselben Örtlichkeit wieder beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0631 369-2250 entgegen.

Bereits Anfang August haben Unbekannte zwei Außenwände des Heinrich-Heine-Gymnasiums beschmiert. Es wurde mit rosafarbenem Sprühlack unter anderem der Ausdruck „Raucher“ an eine Begrenzungsmauer des Zugangsbereiches gesprüht. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise unter 0631 369-2250 entgegen.