Unbekannte haben am Mittwoch in der Hussongstraße mindestens vier Autos beschädigt und damit erheblichen Sachschaden angerichtet.

Laut Polizei offensichtlich mutwillig, zerkratzten die Täter den Lack der Fahrzeuge. Der Schaden dürfte etwa 8000 Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind am Mittwoch zwischen 8 und 14 Uhr Personen in der Hussongstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.